27.8 % من الكوريين يعانون من الأمية الصحية الرقمية

Photo : KBS News

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن واحدا من بين كل أربعة مواطنين كوريين يفتقر إلى القدرة على البحث عن المعلومات المتعلقة بالصحة وفهمها باستخدام الأجهزة الرقمية، وهو ما يُعرف بـ"الأمية الصحية الرقمية".وأوضح فريق الدراسة في مستشفى "سام سونغ" في سيول أنه أجرى تقييما حول وضع الوعي الصحي الرقمي على حوالي ألف مواطن كوري بالغ، حيث اتضح له أن نسبة الذين يعانون من الأمية الصحية الرقمية تبلغ 73.8%.كما أظهرت النتائج أن 27.8% من المشاركين حصلوا على 31.5 درجة في المتوسط، مما يدل على انخفاض مستوى كفاءتهم في الوعي الصحي الرقمي، بينما حصل 72.2% منهم على 90.3 درجة، وهم المصنفون ضمن الفئة ذات الوعي الصحي الرقمي العالي، وهو ما يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين المجموعتين.وأشارت الدراسة إلى أن كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، وذوي الدخل الشهري المنخفض بأقل من مليوني وون، والعاطلين عن العمل، وغيرهم من الفئات الضعيفة اجتماعيا، يواجهون صعوبات في البحث عن التطبيقات المتعلقة بالصحة وإتمام إجراءات التسجيل الصحي.وقالت الدكتورة "جو جو هي" من مركز أبحاث علم الأوبئة السريرية في مستشفى سام سونغ إن نتائج الدراسة تظهر بوضوح وجود فجوة في القدرة على فهم المعلومات الصحية والاستفادة منها، مؤكدة على أهمية تعزيز التعليم المخصص لكبار السن والفئات الضعيفة لتنمية قدراتهم الرقمية، وتصميم تطبيقات سهلة وبسيطة، إلى جانب إنشاء نظام موثوق به لتقديم المعلومات الصحية.