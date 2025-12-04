البرلمان الكوري يقر مشروع قانون لرفع ضرائب الشركات في عام 2026

Photo : YONHAP News

أقر البرلمان الكوري مشروع قانون مصاحب لميزانية 2026 يقضي برفع ضرائب الشركات بنسبة 1% على جميع الشرائح بدءا من العام القادم.واعتبارا من يوم 1 يناير، سيتم فرض ضريبة بنسبة 10% على الدخل الذي يصل إلى 200 مليون وون، أو ما يقرب من 136 ألف دولار أمريكي، و20% على الدخل الذي يتراوح بين 200 مليون وون و20 مليار وون.وسوف يخضع الدخل الذي يتراوح بين 20 مليار وون و300 مليار وون لضريبة بنسبة 22%، بينما سيخضع الدخل الذي يتجاوز 300 مليار وون لضريبة بنسبة 25%.وتلغي هذه الخطوة تخفيض المعدلات الضريبية التي أقرتها الحكومة السابقة في عام 2022، وتتوقع الحكومة الحالية تحصيل 17 تريليون وون إضافية من ضرائب الشركات بين عامي 2027 و2032.وأقر البرلمان مشروع قانون آخر يفرض فرض ضرائب منفصلة على دخل أرباح الأسهم، مما يخلق شريحة جديدة للمبالغ التي تزيد عن 5 مليارات وون ومعدل ضريبة أعلى يبلغ 30%.وفي العام القادم أيضا ستفرض الحكومة الكورية ضريبة بنسبة 25% على دخل الأرباح الذي يتراوح بين 300 مليون وون و5 مليارات وون، و20% على الدخل الذي يتراوح بين 20 مليون وون و300 مليون وون، و14% على أول 20 مليون وون من دخل الشركات.