واشنطن تؤكد رسميا تخفيض الرسوم الجمركية بأثر رجعي على السيارات الكورية

Photo : YONHAP News

نشرت الولايات المتحدة إعلانا في السجل الفيدرالي أكدت فيه تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الكورية بنسبة 15% بأثر رجعي.ووفقا للإعلان الصادر أمس الأربعاء، سيتم تطبيق الرسوم المخفضة بأثر رجعي اعتبارا من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 1 نوفمبر.وتنطبق الرسوم المخفضة على السيارات وقطع غيار السيارات الكورية المستوردة أو المسحوبة من المستودعات للاستهلاك.وكان لك الإعلان أوليا، ومن المقرر أن يتم نشره رسميا اليوم الخميس.ويأتي التعديل بأثر رجعي في أعقاب تقديم الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي مشروع قانون خاص لدعم تعهد كوريا بالاستثمار في الولايات المتحدة بموجب اتفاقية تجارية ثنائية.وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة في 14 نوفمبر، اتفق البلدان على تطبيق تخفيض الرسوم الجمركية بأثر رجعي على اليوم الأول من الشهر الذي يتم فيه تقديم التشريع التنفيذي إلى البرلمان الكوري.