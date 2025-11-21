كوريا الجنوبية تعقد منتدى في كندا حول قضايا شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

صرحت السفارة الكورية الجنوبية لدى كندا بأنها عقدت منتدى شبه الجزيرة الكورية لعام 2025 أمس في مقر السفارة في "أوتاوا"، موضحة أنه جهاز تشاوري من القطاعين العام والخاص ظل يقام سنويا منذ عام 2015 ممن أجل مناقشة الأوضاع الدولية المحيطة بشبه الجزيرة الكورية.وشارك في تنظيم المنتدى هذا العام سفارات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لدى كندا، إلى جانب وزارة الخارجية الكندية، وبحضور عدد من الشخصيات الحكومية والبرلمانية والأكاديمية من الدول الأربع، حيث تمت مناقشة سبل تخفيف التوتر وبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية، وتداعيات قضايا شبه الجزيرة الكورية على الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقال " لي سانغ هيون" كبير الباحثين في معهد سيجونغ، في كلمة رئيسية ألقاها أمام المنتدى، إنه يتوجب على كوريا الجنوبية تعزيز التضامن لحماية النظام الدولي القائم على القواعد مع مجموعة الدول السبع، بما في ذلك كندا، للاستجابة بفاعلية للقضايا الرئيسية الراهنة، بما في ذلك القضية النووية الكورية الشمالية، وذلك في ظل الأوضاع الدولية المتغيرة، مع الاستمرار في حث الصين وروسيا على لعب دور بناء من جهة أخرى.وقدمت "لي جي هيون" مديرة إدارة سياسات شبه الجزيرة الكورية المستقبلية والشؤون الخارجية في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، المبادرة السياسية للحكومة من أجل المضي قدما في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وحل القضية النووية الكورية الشمالية، معربة عن الأمل في دعم كندا وغيرها من الدول لجهود الحكومة الكورية الجنوبية لفتح زمن جديد من التعايش السلمي والازدهار المشترك في شبه الجزيرة الكورية.