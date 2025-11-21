اكتشاف موقع على الإنترنت يستهدف المعجبات بالموجة الكورية في البرازيل

Photo : YONHAP News

تم اكتشاف موقع إلكتروني يُشتبه في ارتباطه بجرائم استغلال جنسي تستهدف المعجبات بالموجة الكورية "هالليو" في البرازيل، وقد بدأت الشرطة البرلزيلية إجراء تحقيقات في هذه القضية.وقالت القنصلية الكورية في مدينة ساو باولو أمس إنه قد ظهرت مؤخرا مواد ترويجية على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي البرازيلية الرئيسية، تقدم خدمة مواعدة مدفوعة تحت شعار "موعد مع الحبيب الكوري".ويتضمن الموقع عبارات دعائية مثل "استمتع بسحر الدراما الكورية مرة أخرى مع الحبيب الكوري"، و"تجربة لا تُنسى في الأجواء الرومانسية لساو باولو".كما يقدم الموقع تفاصيل منتجات مدفوعة تشمل زيارة مقهى في منطقة تجارية يتركز فيها الكوريون، وتناول العشاء في مطعم كوري تقليدي للشواء، وحوارات من مسلسلات مشهورة.وصرحت القنصلية الكورية بأنها تتعاون مع هيئات التحقيق المحلية للتحقيق في الموقع، مؤكدة أنها رصدت أدلة على وجود جرائم جنسية تستهدف نساء برازيليات، تتجاوز مجرد الاحتيال أو الخداع.وتلاحق هيئات التحقيق رجلا برازيلي الجنسية من أصل ياباني يُعتقد أنه مرتبط بتشغيل الموقع الذي يرتب للقاءات يمكن أن تؤدي إلى أنشطة غير قانونية.