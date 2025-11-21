الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

العلوم

سيول وواشنطن تعقدان المنتدى الخامس للتعاون في القياس والمعايير

Write: 2025-12-04 13:37:48Update: 2025-12-04 13:42:53

Photo : YONHAP News

صرحت الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمعايير التابعة لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، بأنها عقدت الدورة الخامسة من منتدى التعاون في  القياس والمعايير مع الولايات المتحدة لعام 2025" في فندق شيلا بالعاصمة سيول اليوم، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الصناعي وسلاسل الإمدادات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وشارك في المنتدى حوالي 60 خبيرا من القطاعين العام والخاص في البلدين، بمن في ذلك رئيس الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمعايير، ورئيس المعهد الوطني الأمريكي للمعايير، ومسؤولون من المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا، وشركة مايكروسوفت.
وناقش الجانبان الكوري والأمريكي خلال المنتدى اتجاهات تعزيز التوحيد القياسي في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتنقل المستقبلي، وأشباه الموصلات، والتكنولوجيا الكمومية.
كما عقدت اجتماعات للخبراء لمناقشة خطط التعاون بين البلدين لقيادة المعايير الدولية.
وقبل انعقاد المنتدى بيوم، عقدت الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمعايير والمعهد الوطني الأمريكي للمعايير اجتماعهما الثنائي المنتظم، حيث تبادلا الاستراتيجيات الوطنية للتوحيد القياسي للسنوات الخمس القادمة في البلدين، واتفقا على تعزيز التنسيق في المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهروتقنية الدولية.
وقال "كيم ديه جا" رئيس الوكالة الكورية إن هذه الفعالية أقيمت لمناقشة سبل التعاون في المعايير التقنية لدعم توسيع التعاون الصناعي الذي يأتي في أعقاب الاتفاقيات الأخيرة للاستثمار الاستراتيجي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وأضاف أنه إذا تعزز التعاون القياسي بين كوريا والولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتنقل المستقبلي، فسوف يكون لذلك تأثير تآزري على التعاون الصناعي وسلاسل الإمداد بين البلدين.
