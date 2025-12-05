تساقط الثلوج بكثافة يشل حركة المرور في منطقة العاصمة

Photo : YONHAP News

واجهت منطقة العاصمة الكورية سيول اضطرابات كبيرة مساء أمس الخميس عندما سقطت ثلوج غزيرة عليها بصورة مفاجئة، مما تسبب في إزعاج واسع النطاق خلال ساعات الذروة.وصدر تحذير من تساقط الثلوج الغزيرة في سيول والمناطق المحيطة بها في الساعة 6 مساء وتم رفعه بعد ساعتين، لكن الثلوج المتراكمة استمرت في إعاقة حركة المرور خلال الليل.وقامت حكومة سيول بتقييد الوصول إلى عدة نقاط دخول لطريق "نيه بو" السريع في الساعة 7 مساء، بينما تم إغلاق طريق "بوك بو" السريع قبل إعادة فتحه تدريجيا في وقت مبكر من اليوم الجمعة.كما أغلقت السلطات أجزاء من طريق "بون دانغ سو صو" خلال الليل لإزالة الثلوج.واستمر الازدحام المروري الشديد من مساء الخميس حتى صباح الجمعة، مما تسبب في توقف المركبات لساعات طويلة بسبب تعطل الحافلات وانزلاق السيارات على الطرق المتجلدة.ولتخفيف ازدحام المرور اليوم، أضافت شركة السكك الحديدية الكورية 13 قطارا إضافيا عبر 5 خطوط، بما في ذلك خط المترو الأول في منطقة سيول الحضرية.