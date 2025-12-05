استقالة مساعد رئاسي وسط الجدل حول التوصية بتعيين موظفين

Photo : YONHAP News

استقال مساعد الرئيس الكوري لشؤون الاتصالات الرقمية "كيم نام كوك" أمس الخميس، بعد أن أثارت رسالة نصية مسربة مزاعم بأنه شارك في مناقشة غير لائقة مع أحد كبار نواب الحزب الحاكم حول التوصية بتعيين موظفين.وقال المكتب الرئاسي إن "كيم" قدم استقالته في وقت سابق من اليوم وتم قبولها، وأنه لم يحضر اجتماع كبار المساعدين الذي ترأسه الرئيس "لي جيه ميونغ".وقد ثار الجدل بعد أن التقطت الكاميرات رسالة نصية أرسلها نائب رئيس العمليات البرلمانية للحزب الديمقراطي "مون جين سوك" خلال جلسة برلمانية، طلب فيها من "كيم" ترشيح أحد معارفه من الجامعة لرئاسة جمعية مصنعي السيارات الكورية.ورد "كيم" بأنه سينقل الاسم إلى كبير المساعدين الرئاسيين "كانغ هون شيك" والنائب الأول له "كيم هيون جي"، مما أثار انتقادات بأن هذه المحادثة تمثل محاولة غير لائقة للتأثير على التعيين.وأصدر المكتب الرئاسي تحذيرا رسميا لـ"كيم" أول من أمس الأربعاء، لكنه استقال بعد يوم واحد، قائلا إنه سيتحمل مسؤولية الجدل.