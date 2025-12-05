فريق التحقيقات الخاص يوجه تهمة شهادة الزور للرئيس السابق يون

Photo : YONHAP News

قدم فريق التحقيقات الخاص، الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، تهمة أخرى ضد الرئيس السابق "يون صوك يول" أمس الخميس، بالإدلاء بشهادة زور خلال محاكمة رئيس الوزراء السابق "هان دوك سو". وقال الفريق إن "يون" شهد زورا بأنه كان يخطط منذ فترة طويلة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء قبل إعلان الأحكام العرفية، على الرغم من أن التعليمات الأولية لم تشمل سوى 6 وزراء وتم استدعاء أعضاء إضافيين في وقت لاحق. وقال المحققون إن التأخير في إعلان الأحكام العرفية، والذي كان مقررا في البداية في الساعة 10 مساء، أظهر أن "يون" لم يكن يخطط لعقد جلسة رسمية لمجلس الوزراء منذ البداية، ولم يعقدها إلا بعد أن حثه "هان" على اتباع الإجراءات المطلوبة.وفي محاكمة "هان" الشهر الماضي، شهد "يون" أنه كان ينوي دائما تلبية "الحد الأدنى من المتطلبات" لعقد الاجتماع، وهو تصريح يقول فريق التحقيقات الآن إنه يتعارض مع الاتصالات الداخلية والجداول الزمنية. ووجهت إلى "كانغ أوي كو"، المساعد الرئاسي السابق، تهمة التآمر مع "يون" و"هان" لتزوير وثائق رسمية، ووجهت إلى "لي أون او"، الرئيس السابق لمحطة "كيه تي في" الحكومية، تهمة إساءة استخدام السلطة بإصداره أوامر للموظفين بحذف الأخبار التي تنتقد الأحكام العرفية.وفي قضية منفصلة، تم توجيه الاتهام إلى العديد من المسؤولين الأمنيين الرئاسيين السابقين، بمن فيهم رئيس جهاز الأمن الرئاسي السابق "بارك جونغ جون"، لعرقلة محاولة اعتقال "يون" في وقت سابق من هذا العام.