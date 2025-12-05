انخفاض فائض الحساب الجاري الكوري في أكتوبر إلى النصف

Photo : YONHAP News

سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر الثلاثين على التوالي في شهر أكتوبر الماضي، لكن الرقم انخفض إلى حوالي نصف مستوى سبتمبر بسبب قلة عدد أيام العمل خلال عطلة تشوسوك المطولة.ووفقا لبيانات صادرة اليوم الجمعة عن البنك المركزي الكوري حول ميزان المدفوعات الأولي لشهر أكتوبر 2025، سجل الحساب الجاري فائضا قدره 6.81 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 13.47 مليار دولار في الشهر الأسبق.وعلى الرغم من هذا الانخفاض، بلغ الفائض التراكمي من يناير إلى أكتوبر 89.58 مليار دولار، بزيادة حوالي 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وسجل حساب البضائع فائضا قدره 7.82 مليار دولار في أكتوبر، أي ما يقرب من نصف فائض سبتمبر البالغ 14.24 مليار دولار.وانخفضت الصادرات بنسبة 4.7% على أساس سنوي في أكتوبر، بينما انخفضت الواردات بنسبة 5%.