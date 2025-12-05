3 قتلى ومفقود بعد انقلاب قارب صيد قبالة تيه آن

Photo : YONHAP News

انقلب قارب صيد يحمل 7 أفراد قبالة الساحل الغربي لبلدة "تيه آن" أمس الخميس، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وفقدان شخص واحد.وقالت قوات حرس السواحل إن سفينة تزن 9.77 طن قد انقلبت في حوالي الساعة 6:20 مساء في المياه بالقرب من "تيه آن" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، على بعد حوالي 140 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة سيول.وفي وقت وقوع الحادث، أدت الرياح القوية والأمواج العاتية إلى إصدار تحذيرات من الرياح والأمواج في جميع أنحاء المنطقة الساحلية.وكان على متن السفينة 7 أشخاص، من بينهم القبطان، وتم إنقاذ 3 منهم، بينما لقي 3 آخرون مصرعهم، ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين حتى صباح اليوم الجمعة.ونشرت قوات حرس السواحل 10 زوارق دورية وطائرة واحدة للبحث عن الشخص المفقود، لكن الأمواج العالية أعاقت عمليات البحث.