كوريا الجنوبية وسوريا تعقدان أول محادثات على مستوى مدير منذ إقامة العلاقات

Write: 2025-12-05 13:45:59

Photo : YONHAP News

عقدت وزارتا الخارجية في كوريا الجنوبية وسوريا أول مشاورات سياسية على مستوى مدير، منذ أن أقامت الدولتان علاقات دبلوماسية في شهر أبريل الماضي.

وقالت وزارة الخارجية في سيول إن "تشونغ كوانغ يونغ" مدير إدارة شؤون أفريقيا والشرق الأوسط قد عقد محادثات مع يوسف الحجار مدير الإدارة العامة للشؤون السياسية في وزارة الخارجية السورية، في دمشق، أمس الخميس، حيث أكد الجانبان أن الاجتماع الافتتاحي سيكون بمثابة علامة فارقة مهمة في توسيع الثقة المتبادلة، وأساسا للتعاون الثنائي.

كما تبادل الجانبان الآراء حول العلاقات الثنائية والتعاون العملي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والثقافة.

وهنأ "تشونغ" سوريا على ما وصفه بإنجازاتها كعضو في المجتمع الدولي على مدى السنوات القليلة الماضية، واقترح أن يواصل البلدان استكشاف سبل التعاون المتبادل.
