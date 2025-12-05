اللجنة الكورية للذكاء الاصطناعي تناقش الاستثمار والتعاون مع شركة أمازون

Photo : YONHAP News

قالت اللجنة الرئاسية للذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنها ناقشت الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع شركة التجارة الأمريكية العملاقة "أمازون".ووفقا للجنة، التقى "إيم مون يونغ" نائب رئيس اللجنة الوطنية لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي، مع "ديفيد زابولسكي" النائب الأول لرئيس شركة "أمازون" والمسؤول عن الشؤون العالمية، في سيول في وقت سابق من اليوم، لمناقشة استثمارات الشركة الأمريكية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية في كوريا.وخلال الاجتماع، قالت "أمازون" إنها ستبذل جهودا استباقية لدعم تحول الشركات الكورية إلى الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بنية تحتية متطورة وتعزيز بيئة التطوير.وأكد "إيم" على أهمية إنشاء "طريق سريع" للذكاء الاصطناعي، وهو ما يشير إلى البنية التحتية اللازمة لخلق منظومة مبتكرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، معربا عن الأمل في أن تتمكن كوريا من القفز إلى الأمام كمركز عالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.وكان الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" قد استقبل في شهر أكتوبر الماضي "مات غارمان" الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" لخدمات الويب، الذي قدم للرئيس الكوري شرحا لخطة أمازون لاستثمار حوالي 5 مليارات دولار حتى عام 2031 لإنشاء مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي في كوريا.