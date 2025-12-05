كوريا الجنوبية تواجه المكسيك في المجموعة الأولى في كأس العالم 2026

Photo : YONHAP News / AFP

سيواجه منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم منتخب المكسيك ومنتخب جنوب إفريقيا وأحد المنتخبات المتأهلة من التصفيات الأوربية في دور المجموعات في كأس العالم لعام 2026.وتم إجراء قرعة في مركز كينيدي في واشنطن يوم الجمعة، استعدادا لبطولة كأس العالم 2026، المقرر أن تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، حيث جاءت كوريا الجنوبية في المجموعة الأولى.ومن المتوقع أن تتأهل منتخبات الدنمارك أو مقدونيا الشمالية أو جمهورية التشيك أو أيرلندا إلى المجموعة الأولى من التصفيات الأوربية المؤهلة.ومن المتوقع أيضا أن تكون بطولة كأس العالم القادمة الأكبر في التاريخ، حيث يزداد عدد الفرق المتنافسة من 32 إلى 48 فريقا. وسوف يتأهل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الـ12 إلى دور خروج المغلوب، إلى جانب أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثالث.وسوف تكون هذه المشاركة الحادية عشرة على التوالي لكوريا الجنوبية في كأس العالم، والثانية عشرة إجمالا، بعد وصولها إلى نصف النهائي في عام 2002، ووصولها إلى دور الستة عشر في عامي 2010 و2022.