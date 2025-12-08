الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

سام سونغ توسّع الفجوة مع منافسيها في شحنات الهواتف القابلة للطي

Write: 2025-12-08 09:10:27

سام سونغ توسّع الفجوة مع منافسيها في شحنات الهواتف القابلة للطي

Photo : YONHAP News

وسّعت شركة سام سونغ للإلكترونيات الفجوة مع الشركات المنافسة لها في شحنات الهواتف القابلة للطي، محتفظة بأكبر حصة سوقية عالميا خلال الربع الثالث من هذا العام.
ووفقا لتقرير صادر عن شركة أبحاث سوق التكنولوجيا العالمية "كاونتربوينت ريسيرش" يوم السبت، حققت سام سونغ للإلكترونيات حصة سوقية بلغت 64% في شحنات الهواتف القابلة للطي في الفترة بين يوليو وسبتمبر، بزيادة 8% مقارنة بالعام السابق.
وبينما حافظت شركة "هواوي" الصينية على حصتها البالغة 15%، اتسعت الفجوة بين الشركتين المتنافستين من 41 نقطة مئوية في الربع الثالث من عام 2024 إلى 49 نقطة مئوية.
واحتلت شركة "موتورولا" الأمريكية المركز الثالث في الحصة السوقية بنسبة 7%، وتلتها شركة "اونور" الصينية بنسبة 6%، و"فيفو" بنسبة 4%، و"شاومي" بنسبة 2%.
وقال التقرير إن شحنات الهواتف القابلة للطي بشكل عام في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي ربع سنوي.


قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;