واشنطن تقدم معاملة خاصة للدول الحليفة النموذجية

Photo : YONHAP News

قال وزير الحرب الأمريكي "بيت هيغسيث" إن واشنطن تعتزم مكافأة "الحلفاء النموذجيين" الذين يتحملون مسؤولية أكبر في الدفاع، مثل كوريا الجنوبية، مع فرض عقوبات على الدول التي لا تزيد من إنفاقها الدفاعي.جاء ذلك خلال خطاب ألقاه الوزير الأمريكي يوم السبت في منتدى ريغان للدفاع الوطني بالقرب من لوس أنجلوس، حيث أشار إلى كوريا الجنوبية وإسرائيل وبولندا كـ"حلفاء نموذجيين" لبوا دعوات الولايات المتحدة لزيادة الإنفاق الدفاعي.وأضاف وزير الحرب الأمريكي أن هؤلاء الحلفاء سيحظون بـ"رعاية خاصة" من جانب واشنطن، وأشار إلى أن كوريا الجنوبية تعهدت بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، وبأن تلعب دورا قياديا في دفاعها التقليدي، وهو التزام انعكس في تقرير الحقائق المشترك الصادر بعد القمة التي عُقدت الشهر الماضي بين البلدين.وفي الوقت نفسه، حذّر هيغسيث من أن الدول الحليفة التي ستستمر في التقصير في تحمل نصيبها من الأعباء الدفاعية سوف تواجه عواقب.