ارتفاع أسعار المواد الغذائية في كوريا الجنوبية بنسبة 27%

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في كوريا الجنوبية بنسبة تجاوزت 27% خلال السنوات الخمس الماضية.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة البيانات والإحصاءات أمس الأحد، بلغ مؤشر أسعار المواد الغذائية 127.1% في نوفمبر الماضي، بزيادة نسبتها 27.1% مقارنة بعام 2020.وفي المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي بنسبة 17.2% خلال نفس الفترة.وقد أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة، الذي يعكس بشكل وثيق التضخم المتوقع. وارتفع مؤشر تكلفة المعيشة بنسبة 20.4% خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية مثل الملابس والكهرباء والغاز بنسبة 16.4%. وقفزت أسعار الأعشاب البحرية المجففة بنسبة 54.8% خلال هذه الفترة، بينما ارتفع سعر البيض بنسبة 44.3%. وارتفعت أسعار زيت الطهي والتفاح بأكثر من 60%، وارتفع سعر الخبز بنسبة 38.7%.