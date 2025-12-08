سرقة أكثر من 100 مليار عملة رقمية في عملية اختراق منصة آب بيت

Photo : YONHAP News

اتضح أنه تمت سرقة أكثر من 100 مليار عملة رقمية من منصة "آب بيت"، أكبر بورصة عملات رقمية في كوريا الجنوبية، خلال عملية اختراق حديثة.ووفقا لبيانات حصل عليها النائب البرلماني "كانغ مين كوك" من حزب قوة الشعب المعارض، من هيئة الرقابة المالية أمس الأحد، وقعت السرقة بين الساعة 4:42 و5:36 صباح يوم 27 نوفمبر. وخلال تلك الفترة، تم نقل حوالي 106.06 مليار عملة رقمية إلى محافظ خارجية مجهولة، بمعدل تدفق نقدي بلغ حوالي 32 مليون عملة رقمية في الثانية.وقُدرت القيمة الإجمالية للأصول المسروقة بحوالي 44.5 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 30.25 مليون دولار أمريكي، منها حوالي 38.6 مليار وون من أصول العملاء، و5.9 مليار وون من أصول الشركة.وأبلغت شركة "آب بيت" عن الحادث هاتفيا في الساعة 10:58 صباحا، أي بعد حوالي ست ساعات من رصد عمليات السحب غير الطبيعية، وقدمت تقريرا رسميا في الساعة 11:45 صباحا، مع إرسال إشعارات إضافية إلى وكالة الإنترنت والأمن الكورية، والشرطة، وهيئة الخدمات المالية في وقت لاحق من اليوم.ولأن شركة "نيفر فاينانشال" وشركة "دونامو" مشغلة منصة "آب بيت"، عقدتا مؤتمرا صحفيا مشتركا في اليوم نفسه لإضفاء الطابع الرسمي على اندماجهما، ولم تُقدم التقارير إلا بعد انتهاء المؤتمر الصحفي في الساعة 10:50 صباحا، فقد ثارت تساؤلات حول ما إذا كان سبب تأخير "آب بيت" في الإفصاح هو الإعلان عن الاندماج.