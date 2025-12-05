انخفاض حالات التصيد الصوتي في كوريا بعد تشكيل فريق العمل الحكومي

Photo : KBS News

انخفض عدد حالات التصيد الصوتي في كوريا الجنوبية منذ تشكيل فريق العمل الحكومي ذي الصلة في شهر سبتمبر الماضي.وقالت هيئة الشرطة الكورية أمس الأحد إن عدد بلاغات التصيد الصوتي بلغ ألفا و226 بلاغا في أكتوبر بانخفاض نسبته 32.8%، وألفا و616 بلاغا في نوفمبر بانخفاض نسبته 26.7%، مقارنة بالعام السابق.وبلغ إجمالي الخسائر المالية 69.9 مليار وون في أكتوبر بانخفاض نسبته 22.9%، و76.4 مليار وون في نوفمبر بانخفاض نسبته 35%، على أساس سنوي.وأشارت الشرطة إلى أن هذه الأرقام تمثل تراجعا عن الزيادات الحادة التي شهدتها كوريا حتى سبتمبر، حيث ارتفع إجمالي عدد الحالات بنسبة 28% وزادت الخسائر المالية بنسبة 90.7%.وقد بدأ فريق العمل، الذي أُطلق ضمن مبادرة حكومية للقضاء على التصيد الصوتي، عملياته الكاملة في سبتمبر بمشاركة الشرطة ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهيئة الخدمات المالية والوكالات الأخرى ذات الصلة.