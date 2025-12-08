فريق التحقيقات الخاص يُوجّه اتهاماتٍ إلى الزعيم السابق لحزب قوة الشعب

Photo : KBS News

وجّه فريق التحقيقات الخاص الذي يُحقّق في قضية إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، اتهاماتٍ إلى "تشو كيونغ هو" القياديّ السابق في حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، لمساعدته الرئيس السابق "يون صوك يول" في فرض الأحكام العرفية.وقال الفريق أمس الأحد إنه وجّه اتهاماتٍ إلى تشو، دون حبسٍ احتياطيّ، بتهمة لعب دورٍ رئيسيّ في التمرد المزعوم بمحاولته منع نواب حزب قوة الشعب من التصويت على إلغاء مرسوم الأحكام العرفية.ويُزعم أنّ تغييره موقع تجمعٍ للحزب بين البرلمان ومقرّ الحزب منع 90 من أصل 108 من نواب الحزب من التصويت، على الرغم من أنّ المرسوم قد أُقرّ بموافقة جميع النواب الـ190 الحاضرين.وفي الأسبوع الماضي، قضت محكمةٌ في سيول برفض حبس تشو الاحتياطيّ، مؤكّدة أنّ هناك مجالا للطعن في التهم، وأنّ تشو ليس مُعرّضا لخطر الفرار.كما وجه الفريق الاتهام إلى الزعيم السابق لحزب كوريا الليبرالي "هوانغ كيو آن" بتهمة التحريض على التمرد وعرقلة الواجب العام فيما يتعلق بمنشوراته على الإنترنت في ليلة الأحكام العرفية للقضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية وأولئك المتورطين في تزوير الانتخابات.