التحقيق مع تسعة أشخاص في حادث انهيار برج الغلاية في أولسان

Photo : YONHAP News

يخضع تسعة أشخاص للتحقيق حاليا على خلفية انهيار برج غلاية في محطة حرارية بمدينة أولسان الشهر الماضي، والذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.وأعلنت شرطة مدينة أولسان اليوم الاثنين أنها تحقق مع ثلاثة موظفين من شركة شرق وغرب كوريا للطاقة، التي تولت عملية تفكيك المحطة، وأربعة عمال من شركة "إتش جيه" لبناء السفن والإنشاءات، واثنين آخرين مرتبطين بمقاول من الباطن.ويُتهم الأشخاص التسعة بالإهمال المهني والإهمال الجسيم، مما تسبب في وفيات وإصابات.وكان برج يبلغ ارتفاعه 63 مترا قد انهار يوم 6 نوفمبر في أثناء عمليات الهدم، مما أدى إلى احتجاز سبعة من أصل تسعة عمال متعاقدين من الباطن تحت الأنقاض ومقتلهم.وتحقق الشرطة فيما إذا كان المشتبه بهم قد انتهكوا المواصفات الفنية لأعمال التفكيك، والتي تنص على وجوب تفكيك الأعمدة والهياكل الفولاذية من المستوى العلوي.وقام المحققون بقياس أعمدة البرج في موقع الانهيار، وبدؤوا بفحص عينات من الأجزاء المنفصلة.وقالت شرطة أولسان إنها قد توسع تحقيقاتها لتشمل المزيد من المشتبه بهم بعد تحديد سبب الكارثة.