الحكومة الكورية تضع خططا لتنفيذ الميزانية من بداية العام القادم

Photo : YONHAP News

طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية الكوري "كو يون تشول"، من جميع الوزارات الانتهاء من إعداد خطط للمشروعات الرئيسية المتعلقة بمعيشة المواطنين في غضون شهر ديسمبر الجاري، من أجل تنفيذها فورا بدءا من اليوم الأول من العام الجديد.وقال نائب رئيس الوزراء "كو" في اجتماع لمتابعة تنفيذ الميزانية العامة عُقد برئاسته صباح اليوم الاثنين إنه بالنظر لسرعة إقرار مشروع الميزانية العامة للعام القادم، فسوف تعمل الحكومة على دعم تحقيق التحول إلى الاقتصاد فائق الابتكار، واستقرار معيشة المواطنين، من خلال التحضير المسبق والدقيق لتنفيذ الميزانية.وأضاف أن استكمال ميزانية هذا العام يُعد أمرا مهما كذلك للحفاظ على زخم تعافي الاقتصاد، مشير إلى أن الوضع العام للتنفيذ يسير على ما يرام، وأن الحكومة ستركز على تقليص حالات عدم الصرف إلى الحد الأدنى ورفع معدلات التنفيذ، مع بذل أقصى الجهود لإدارة تنفيذ الميزانية التكميلية بهدف صرفها بالكامل حتى نهاية هذا العام.يُذكر أن الدفعة الأولى من الميزانية التكميلية تم تنفيذها بنسبة 93.9%، أي بما يعادل 11 تريليون و200 مليار وون من أصل 12 تريليون وون، بينما الدفعة الثانية منها نُفذت بنسبة 98.2%، أي بما يعادل 20 تريليون و300 مليار وون من أصل 20 تريليون و700 مليار وون، حتى نهاية شهر نوفمبر، حسب الإحصائيات.