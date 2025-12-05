الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الاقتصادية

عملاء كوبانغ في الولايات المتحدة يرفعون دعوى جماعية ضد الشركة مطالبين بتعويضات

Write: 2025-12-08 14:56:27Update: 2025-12-08 15:03:41

Photo : YONHAP News

يستعد عملاء شركة كوبانغ الكورية في الولايات المتحدة لرفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة، بعد حادث اختراق البيانات الشخصية لأكثر من 33 مليون من عملائها.
وفي هذا السياق، سيعقد مكتب المحاماة الأمريكي "إس جيه كي بي"، وهو فرع شركة "ديه ريون" الكورية للمحاماة، مؤتمرا صحفيا في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك، اليوم، حيث يعلن خطته لرفع دعوى تعويضات عقابية ضد شركة كوبانغ أمام محكمة أمريكية.
وأوضح أحد مسؤولي المكتب أن الدعاوى القضائية ستتم في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الوقت نفسه.
وكانت شركة كوبانغ قد أعلنت يوم 29 نوفمبر عن تسرب بيانات شخصية لحوالي 33 مليونا و700 ألف من عملائها، موضحة أن البيانات المخترقة تشمل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والعناوين، وبعض معلومات الطلبات.
