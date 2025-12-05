الحكومة الكورية تنفذ خطة جديدة لمعالجة نقص المقاعد في القطارات السريعة

Photo : KBS News

أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية، اليوم الاثنين، عن خارطة طريق جديدة لدمج السكك الحديدية السريعة المزدوجة، تشمل الدمج بين شركة السكك الحديدية الكورية "كوريل" وشركة "إس آر".وأوضحت الوزارة أنها وضعت خارطة الطريق هذه من أجل معالجة الإزعاج الذي يعاني منه المواطنون بسبب نقص مقاعد القطارات السريعة، بالإضافة إلى حل مشكلات السلامة في السكك الحديدية.وحسبما جاء في خارطة الطريق، من المتوقع تشغيل قطارات "كي تي إكس" و"إس آر تي" بشكل متبادل أولا، بهدف زيادة عدد مقاعد القطارات السريعة في بعض المحطات التي تعاني من نقص المقاعد مثل محطة "سو صو".كما سيتم تحسين نظام حجز وبيع التذاكر لتشغيله بشكل موحد، بحيث يمكن الدفع وإصدار التذاكر في تطبيق واحد، مع منح خصومات على ثمن التذاكر عند التحويل بين قطارات "إس آر تي" والقطارات العادية مثل "آي تي إكس".وقال وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل "كيم يون دوك" إن دمج السكك الحديدية السريعة لن يكون مجرد عملية دمج استيعابي بين مؤسستين، بل ستنفذ الوزارة خارطة الطريق هذه في إطار تعزيز القدرة التنافسية لصناعة السكك الحديدية في كوريا الجنوبية، موضحا أن الحكومة ستولي اهتماما خاصا بموظفي شركة "إس آر" لضمان عدم تعرضهم لأي ضرر في أثناء عملية الدمج.يُذكر أن دمج السكك الحديدية يُعد من الوعود الانتخابية للرئيس "لي جيه ميونغ".ومع خارطة الطريق هذه، ستعيد شركة "كوريل" احتكار تشغيل القطارات السريعة مجددا بعد مرور حوالي 10 سنوات على افتتاح قطارات "إس آر تي" لشركة "إس آر" في عام 2016.