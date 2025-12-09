الرئيس يقول إن التنمية المتوازنة أصبحت استراتيجية للبقاء الوطني

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" أن التنمية المتوازنة أصبحت الآن استراتيجية للبقاء الوطني، ولا يمكن للدولة تجنبها إذا كانت تسعى إلى مواصلة النمو.وأدلى لي بهذه التصريح أمس الاثنين في المكتب الرئاسي بعد تلقيه إحاطة من اللجنة الرئاسية حول التنمية المتوازنة، حيث قال أيضا إنه على الرغم من أن التاريخ يُظهر أن كوريا الجنوبية حققت مكاسب كبيرة بعد اتباع نظام أحادي القطب يتمحور حول منطقة سيول الكبرى، إلا أن المركزية القوية حول منطقة العاصمة تبدو الآن وكأنها تحد من إمكانات النمو.واقترح الرئيس إنشاء نظام متعدد الأقطاب يتمحور حول خمس مناطق كبرى، تشمل منطقة سيول الكبرى، والمنطقة الجنوبية الشرقية التي تضم بوسان وأولسان، وديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، ومنطقة تشونغ تشُنغ، ومقاطعة جنوب جولا وثلاث مقاطعات تتمتع بالحكم الذاتي، هي: جيجو، ومقاطعة كانغ وان، ومقاطعة شمال جولا.وتشمل منطقة سيول الحضرية مدن سيول وإنتشون ومقاطعة كيونغ كي.