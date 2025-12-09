البورصة الكورية تغلق على ارتفاعٍ ملحوظٍ قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

Photo : YONHAP News

أغلقت البورصة الكورية على ارتفاعٍ تجاوز 1% أمس الاثنين بعد جلسةٍ متقلبة، حيث ترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، ونتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى.وارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب القياسي، كوسبي، بمقدار 54.8 نقطة، أي ما يعادل 1.34%، ليغلق عند 4154.85 نقطة. وكان حجم التداول معتدلا، حيث بلغ 392 مليون سهم بقيمة 15.1 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 10.3 مليار دولار أمريكي، حيث تفوق عدد الأسهم الخاسرة على الأسهم الرابحة بواقع 550 سهما مقابل 314 سهما.وسوف يبدأ اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الذي يستمر يومين، اليوم الثلاثاء في واشنطن، حيث يتوقع مراقبو السوق على نطاقٍ واسع تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. كما يراقب المستثمرون أيضا أرباح شركتي التكنولوجيا الأمريكيتين "أوراكل" و"برودكوم"، والتي قد تؤثر على أسعار أسهم سام سونغ الكترونيكس وإس كيه هاينكس.وارتفع مؤشر كوسداك، الذي يعتمد على شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.33% ليغلق عند 927.79 نقطة.وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الوون الكوري بمقدار 1.99 وون، ليصل إلى 1.466.99 وون للدولار الواحد، حتى الساعة 3:30 من مساء أمس.