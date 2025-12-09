انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء كوريا اليوم الثلاثاء إلى ما دون الصفر

Photo : YONHAP News

حافظت الرياح الشمالية الغربية الباردة على درجات الحرارة منخفضة في كوريا الجنوبية أمس الاثنين، وسوف تظل معظم أنحاء كوريا تحت الصفر صباح اليوم الثلاثاء أيضا.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن معظم المناطق الساحلية الشرقية ستظل جافة جدا مع رياح قوية، وسوف يشهد البحر الشرقي والبحر الأصفر والمياه قبالة جزيرة جيجو ظروفا قاسية، مما يتطلب توخي الحذر من قبل السفن.وسوف تنخفض درجات الحرارة إلى درجتين مئويتين تحت الصفر في سيول، مع درجات حرارة تتراوح بين ثماني درجات تحت الصفر ودرجتين على مستوى البلاد، بانخفاض يتراوح بين ثلاث وسبع درجات مقارنة بأمس الاثنين.وسوف ترتفع درجات الحرارة العظمى بعد الظهر قليلا، لتصل إلى حوالي سبع درجات في سيول وأربع إلى إحدى عشرة درجة على مستوى البلاد، على غرار اليوم السابق.وسوف يزيد ارتفاع الأمواج في البحر الشرقي وبالقرب من جزيرة جيجو إلى حوالي مترين.ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن ظروف الشتاء المبكرة ستستمر طوال هذا الأسبوع، مع احتمال هطول أمطار على مستوى البلاد بعد غد الخميس.