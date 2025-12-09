إدانة شخصيْن في عملية ابتزاز للاعب سون هُنغ مين بادعاء حمل كاذب

Photo : YONHAP News

أُدين شخصان بمحاولة ابتزاز نجم كرة القدم الكوري "سون هُنغ مين"، وحُكم عليهما بالسجن، أمس الاثنين.وحكمت محكمة سيول المركزية على امرأة في العشرينيات من عمرها، تُدعى "يانغ"، كانت قد ادعت زورا أنها حامل بطفل من "سون"، بإدانتها بالابتزاز ومحاولة الابتزاز، وحكمت عليها بالسجن أربع سنوات، كما حُكم على رجل في الأربعينيات من عمره، يُدعى "يونغ"، بالسجن عامين لتواطؤه معها.وقالت المحكمة إن يانغ لم تُؤكد قط هوية الطفل الذي تحمله، وإن ادعاءاتها بأن الجنين يعود لسون متضاربة، وبالتالي تفتقر إلى المصداقية، موضحة أنها أدلت بتصريحات كاذبة بشكل قاطع، وحاولت الضغط عليه بالتهديد بنشر خبر الحمل المزعوم، بينما تجاوز يونغ مجرد التهديدات بمحاولته إبلاغ وسائل الإعلام والمعلنين بالحمل والإجهاض المزعومين، مستغلا مكانة سون العامة بطريقة يُحتمل أن تُلحق به ضررا نفسيا جسيما.وأكدت المحكمة أن المتهميْن استهدفا ضحية بارزة في محاولة لانتزاع مبالغ طائلة من المال، واستمرا في المطالبة بالمزيد حتى بعد تلقيهم 300 مليون وون، أي حوالي 200 ألف دولار أمريكي، مما تسبب في المزيد من المعاناة النفسية.وقد هدد يانغ في البداية بالكشف عن الحمل المزعوم في يونيو من العام الماضي، وحاول المتهمان لاحقا لكنهما فشلا في الحصول على 70 مليون وون إضافية من خلال المزيد من التهديدات بين مارس ومايو من هذا العام.