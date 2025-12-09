ترشيح فيلم لا خيار آخر وفيلم صائدو شياطين الكيبوب لجوائز غولدن غلوب

Photo : YONHAP News

حصل كلٌّ من فيلم الكوميديا السوداء "لا خيار آخر" للمخرج الكوري "باك تشان اوك" الفائز بمهرجان "كان"، وفيلم الرسوم المتحركة الناجح "صائدو شياطين الكيبوب" على "نتفليكس"، على ثلاثة ترشيحات لجوائز "غولدن غلوب".وأعلنت جوائز غولدن غلوب عن الأفلام المرشحة أمس الاثنين، بما في ذلك فيلم "لا خيار آخر"، من بطولة "لي بيونغ هون" و"سون اي جين"، لجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، ولجائزة أفضل فيلم ناطق بغير الإنغليزية.ومن بين الأفلام الأخرى المرشحة لجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي: "القمر الأزرق" لـ"ريتشارد لينكليتر"، و"بوغونيا" لـ"يورغوس لانثيموس"، و"مارتي سوبريم" لـ"جوش سافدي"، و"الموجة الجديدة" لـ"ريتشارد لينكليتر"، و"معركة تلو الأخرى" لـ"بول توماس أندرسون".كما رُشِّح لي أيضا لجائزة أفضل أداء لممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي. ويتنافس فيلم "صائدو شياطين الكيبوب" على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة إلى جانب أفلام "أركو" و"قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا قلعة اللانهاية" و"إيليو" و"أميلي الصغيرة أو شخصية المطر" و"زوتوبيا 2". كما ترشح فيلم الرسوم المتحركة من إنتاج نتفليكس لجائزة أفضل فيلم سينمائي وفيلم شباك التذاكر، ولجائزة أفضل أغنية أصلية مع أغنية "غولدن غلوب". وسوف يُقام حفل توزيع جوائز غولدن غلوب السنوي الثالث والثمانون في لوس أنجلوس يوم 11 يناير.