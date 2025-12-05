الحكومة الكورية تخطط لتعزيز الاستكشاف والتطوير المشترك للمعادن الرئيسية

صرح "كو يون تشول" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية الكوري بأن الحكومة ستعمل على الاستكشاف والتطوير المشترك للمعادن الرئيسية في الخارج، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة.جاء ذلك في اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع بمشاركة الوزير الكوري عبر الفيديو أمس،وقد شارك في الاجتماع أيضا وزراء من أستراليا والهند والمكسيك وتشيلي كدول مدعوة إلى جانب الدول الأعضاء السبع.وأوضح سياسات الحكومة الكورية في سلاسل التوريد، وذلك خلال مناقشة مسألة التحكم في صادرات المعادن الرئيسية وسبل استقرار سلاسل توريدها، كما أكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل استقرار سلاسل توريد المعادن الرئيسية من خلال الاستشكاف والتطوير بالتعاون مع الدول الغنية بالموارد الطبيعية.يذكر أن الولايات المتحدة واليابان تسعيان للتنقيب المشترك على العناصر الأرضية النادرة المدفونة في أعماق المحيط الهادئ.