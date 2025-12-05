أساتذة الجامعات الكورية يصفون عام 2025 بأنه عام التقلبات

Photo : YONHAP News

اختار أساتذة الجامعات في كوريا الجنوبية عبارة "التقلبات وعدم الاستقرار" كوصف لعام 2025.وقال تقرير نشرته صحيفة "كيونغ هيانغ" أمس إن 260 أستاذا، من بين 766 من أساتذة الجامعات الذين شاركوا في استطلاع للرأي حول وصف هذا العام، أي بنسبة 33.9%، قد اختاروا هذه العبارة لوصف العام الجاري، موضحين أن هذا العام شهد عزل الرئيس السابق وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتغيير النظام، وزيادة الصراع بين الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض، والجدل القانوني والنفاق والخيانة من قبل كبار المسؤولين. وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت كوريا على الصعيد الخارجي لظروف قاسية بسبب العلاقات بين الولايات المتحدة والصين واضطرابات الاقتصاد العالمي والتوقعات والقلق بشأن ثورة الذكاء الاصطناعي.وجاءت في المرتبة الثانية عبارة "إرادة السماء ليست ثابتة" لوصف هذا العام، بنسبة 26.4%، حيث إن السماء لا تمنح معاملة خاصة لمجموعة أو شخص معين، بل تساعد فقط الأشخاص والمجموعات التي تمتلك الأخلاق، وهي قاعدة تنطبق على الحكام والمنظمات والأفراد والعائلات.وجاء في المرتبة الثالثة عبارة "التدافع مثل قطعان البط"، بنسبة 27.8%، حيث تتفاقم ظاهرة التدافع الجماعي وانعدام التوازن في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأكاديمية.