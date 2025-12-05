الصين تحذف عبارة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية ضمن تقرير رسمي

Photo : YONHAP News

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن موقفها تجاه شبه الجزيرة الكورية ثابت، رغم أنها كانت قد حذفت عبارة "دعم نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية" من النسخة المعدلة لتقريرها الرسمي حول الحد من التسلح، الصادر مؤخرا.وردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان موقف الحكومة الصينية قد تغير بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، أجاب "كو جياكون" المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قائلا إن موقف بكين من قضايا شبه الجزيرة الكورية ثابت وواضح.جاء ذلك بعد أن أصدر مجلس الدولة الصيني يوم 27 من نوفمبر الماضي تقريرا رسميا بعنوان "الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار في الصين في العصر الجديد"، وقد أثيرت ملاحظات بأن الصياغة المتعلقة بـ"نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية" قد تغيرت في هذا التقرير الذي يعد تحديثا للتقرير الصادر في سبتمبر 2005 تحت عنوان "الحد من التسلح ونزع السلاح في الصين".وفي تقرير عام 2005 المتعلق بنزع السلاح، ضمن قسم "التعزيز النشط للحد من التسلح ونزع السلاح الدولي"، قالت الصين إنها تدعم مطالب الدول المعنية بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغيرها، بينما في تقرير هذا العام، في قسم "عدم الانتشار النووي"، قالت إن بكين تلتزم بموقف عادل واتجاه صحيح تجاه قضايا شبه الجزيرة الكورية، وأنها ظلت تسعى جاهدة لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، كما أنها ملتزمة بالعملية السياسية لتسوية قضايا شبه الجزيرة الكورية".وتعليقا على ذلك، نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في هونغ كونغ عن خبراء قولهم إن هذا التطور يشير إلى أن الصين تغاضت ضمنا عن كوريا الشمالية كدولة مسلحة نوويا، مغيّرة بذلك موقفها السابق المتمثل في عدم قبول الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، حيث صارت تعطي الأولوية للتنافس الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.