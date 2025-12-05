كوريا تمنح وساما رئاسيا لمواطن ياباني أعاد أثرا من ضريح ملكي كوري

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية منح مواطن ياباني وساما رئاسيا لإعادته أثرا يسمى "غوان وال دانغ"، وهو أثر معماري يعود إلى فترة مملكة جوسون الكورية، بعد أن في اليابان لمدة تبلغ حوالي 100 عام.وأعلنت هيئة التراث الوطني الكوري اليوم عن اختيار 10 أفراد ومؤسستيْن ممن ساهموا في حماية التراث الوطني لهذا العام، من بينهم الراهب البوذي الياباني "ساتو تاكاو"، حيث إنه قام بدور كبير في إعادة الأثر الكوري الذي يعود لضريح ملكي.وكان الراهب البوذي الياباني والأستاذ في علم الأعراق والآثار في جامعة "كيو" اليابانية، قد وقع اتفاقا في يونيو من هذا العام مع هيئة التراث الكوري ومؤسسة التراث الثقافي الكوري في الخارج ، للتبرع بجميع أجزاء الأثر دون أي شروط.وسوف يعود هذا الأثر إلى كوريا بعد حوالي 100 عام، حيث تم نقله إلى اليابان في عشرينيات القرن الماضي خلال فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.وقالت هيئة التراث الكوري إنها قررت منح ساتو الوسام الرئاسي لمساهمته في تعزيز الصداقة والتبادلات بين كوريا واليابان من خلال التراث الثقافي.