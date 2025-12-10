انخفاض عدد مستخدمي تطبيق كوبانغ بأكثر من مليونين بعد اختراق البيانات

Photo : YONHAP News

انخفض عدد مستخدمي منصة التجارة الإلكترونية الكورية العملاقة "كوبانغ" بأكثر من مليوني مستخدم في غضون خمسة أيام، عقب حادث اختراق البيانات الضخم الذي أثّر على أكثر من 33 مليون شخص.وأظهر مؤشر "آي جي ايه وركس" للهواتف المحمولة، الصادر أمس الثلاثاء، أن عدد مستخدمي كوبانغ النشطين يوميا بلغ 15.95 مليون مستخدم حتى يوم السبت، بانخفاض قدره 2.04 مليون مستخدم عن أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي بلغ 17.99 مليون مستخدم في الأول من ديسمبر.وارتفع عدد المستخدمين اليوميين للتطبيق بعد انتشار خبر اختراق البيانات في 29 نوفمبر، ويعود ذلك بالأساس إلى قيام المستخدمين بالتحقق من حساباتهم وكلمات المرور الخاصة بهم أو سعيهم لإلغاء اشتراكاتهم.وفي غضون ذلك، عاد استخدام منصات أخرى، مثل "جي ماركيت"، إلى مستوياته المتوسطة بعد ارتفاع مؤقت في أعقاب اختراق بيانات كوبانغ. وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميا في "جي ماركيت" من 1.37 مليون إلى 1.71 مليون في الفترة ما بين 29 نوفمبر و3 ديسمبر، ثم انخفض إلى 1.41 مليون اعتبارا من يوم السبت.