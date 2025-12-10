كوريا تشهد صباحا باردا مع جفاف الطقس اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

استمرت التحذيرات من جفاف الهواء على طول ساحل منطقة "يونغ دونغ" بمقاطعة كانغ وان والساحل الجنوبي الشرقي أمس الثلاثاء، حيث زادت الظروف الجوية الجافة والرياح العاتية من مخاطر اندلاع حرائق الغابات.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنها قد ترفع بعض هذه التحذيرات تدريجيا حتى يوم الغد الخميس، مع تساقط الأمطار أو الثلوج في أجزاء من البلاد.وسوف تكون السماء غائمة في الغالب اليوم الأربعاء، ثم تتحول إلى غائمة تماما في وقت متأخر من الليل، وسوف تتشكل بقع من الضباب الذي يقلل الرؤية إلى أقل من كيلومتر واحد فوق المناطق الداخلية من الصباح الباكر وحتى منتصف النهار.ويوف تنخفض درجات الحرارة صباحا مرة أخرى إلى ما دون الصفر في العديد من المناطق، حيث تتراوح بين ست درجات تحت الصفر وأربع درجات مئوية، لتصل إلى درجة واحدة في سيول ودرجة واحدة تحت الصفر في ديغو.وسوف تكون درجات الحرارة خلال النهار أكثر اعتدالا، حيث تتراوح بين 7 و14 درجة مئوية وهي درجات حرارة قريبة من المعدلات الموسمية مع بلوغ ذروتها 10 درجات مئوية في سيول و13 درجة مئوية في كيونغ جو، ومقاطعة شمال جولا.وسوف يصل ارتفاع الأمواج في بحر الشرق إلى مترين و50 سنتيمترا.