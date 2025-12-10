نسبة الكوريين الذين يعيشون بمفردهم تسجل مستوىً قياسيا

Photo : YONHAP News

أشارت بيانات جديدة إلى أن عدد الأسر المكونة من فرد واحد في كوريا الجنوبية قد تجاوز ثمانية ملايين أسرة لأول مرة، ليشكل أكثر من 36% من إجمالي عدد الأسر في البلاد.ووفقا لمسح سنوي أجرته وزارة البيانات والإحصاءات، وصلت نسبة الأسر المكونة من فرد واحد إلى مستويات قياسية جديدة كل عام منذ أن تجاوزت 30% في عام 2019، ثم 35% في عام 2023. ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض معدلات الزواج بين الشباب وشيخوخة السكان. وشكل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما أكبر نسبة من الأسر المكونة من فرد واحد، حيث بلغت 19.8%، وتلاهم الذين تقل أعمارهم عن 29 عاما بنسبة 17.8%، بينما تخلف عنهم من هم في الستينيات والثلاثينيات من العمر.وسجلت مدينة سيول أعلى نسبة من الأسر المكونة من فرد واحد، حيث بلغت 39.9%، وتلتها ديجون بنسبة 39.8%، ثم مقاطعة كانغ وان بنسبة 39.4%.وبلغ متوسط ​​الدخل السنوي للأفراد الذين يعيشون بمفردهم 34.23 مليون وون، أي ما يزيد قليلا عن 23 ألف و200 دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 6.2% مقارنة بالعام السابق، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسط ​​دخل الأسر الإجمالي البالغ 74.27 مليون وون.كما أظهر المسح أن 53.6% من جميع الأسر المكونة من فرد واحد تكسب سنويا أقل من 30 مليون وون، أي حوالي 20 ألفا و380 دولارا أمريكيا.وقال ما يقرب من 49% ممن يعيشون بمفردهم إنهم يشعرون بالوحدة في كثير من الأحيان أو أحيانا، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 38.2% بين إجمالي السكان.