الحزب الحاكم في كوريا يدين ادعاء رئيسة الوزراء اليابانية حول دوكدو

Photo : YONHAP News

استنكر الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية ادعاء رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" المتجدد بأن دوكدو، التي تُسميها اليابان تاكيشيما، أراضٍ يابانية، ووصف هذه التصريحات بأنها "تشويه مُتكرر للتاريخ".وقال المتحدث باسم الحزب "مون ديه ريم" في بيان أصدره، أمس الثلاثاء، إن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية خلال اجتماع لجنة الميزانية بمجلس النواب، تُشكل "استفزازا خطيرا" ينتهك سيادة كوريا ويتناقض مع الأعراف الدولية والحقائق التاريخية.وانتقد مون هذه التصريحات، معتبرا إياها دليلا على أن الحكومة اليابانية تستخدم دوكدو كدعاية سياسية، وحثّ تاكايتشي على سحب ما وصفه بـ"الادعاءات التي عفا عليها الزمن"، وتقديم اعتذار مسؤول مع ضمانات بعدم تكرارها.وأضاف أن أي محاولة لتصعيد الاستفزازات الإقليمية بما في ذلك إرسال مسؤولين على مستوى مجلس الوزراء لحضور فعالية "يوم تاكيشيما" ستكون غير مقبولة، لا سيما في ظلّ المناقشات الجارية حول عقد قمة ثنائية.وكانت تاكايتشي قد أدلت بهذه التعليقات بعد أن زعم ​​أحد نواب الحزب الحاكم الياباني أن "الاحتلال غير القانوني" لكوريا الجنوبية للجزر لا يزال دون تغيير، مما دفعها إلى تأكيد موقف طوكيو بأن المنطقة "يابانية بطبيعتها" على أسس تاريخية وقانونية دولية.