قطع الميكروفون خلال جلسة التعطيل للحزب المعارض يُشعل اشتباكات في البرلمان

Photo : YONHAP News

اندلعت اشتباكات بين الحزبين الحاكم والمعارض في البرلمان الكوري أمس الثلاثاء، بعد أن قطع رئيس البرلمان "او وان شيك" الميكروفون عن إحدى النائبات المعارضات في أثناء جلسة تعطيل.وأوقف "او" الخطاب في الساعة 4:39 مساء، بعد 13 دقيقة من بدء النائبة "نا كيونغ وان" من حزب قوة الشعب، جلسة التعطيل ضد تعديل قانون "المعاملات العادلة في أعمال الامتياز". وفي اليوم الأخير من الدورة البرلمانية العادية، اتهمت "نا" الحزب الديمقراطي الحاكم بـ"انقلاب تشريعي"، قائلة إنه يقوض الدستور وسيادة القانون وفصل السلطات.واستنادا إلى قانون البرلمان، أدان رئيس البرلمان النائبة "نا" لتعطيلها سير الجلسة، ثم قطع عنها الميكروفون.وبعد ذلك، أعلن رئيس البرلمان استراحة بعد أقل من ساعتين من بدء الجلسة وسط هتافات واحتجاجات، قائلا إن البرلمان لا يمكنه الاستمرار في ظل هذه الظروف. واستؤنفت الجلسة العامة حوالي الساعة 8:30 مساء، لكن الفوضى استمرت.وأعلن الحزب الديمقراطي الحاكم أنه يعتزم إقرار مشروع القانون يوم الخميس خلال جلسة خاصة، والمضي قدما في تشريعات أخرى مثيرة للجدل قبل نهاية العام، بغض النظر عن عرقلة إقرارها.