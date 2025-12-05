مستشار الأمن القومي الكوري يزور واشنطن لمناقشة إجراءات متابعة القمة

Photo : YONHAP News

سيزور مستشار الأمن القومي الكوري "وي صونغ راك" العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الثلاثاء القادم في إطار المشاورات رفيعة المستوى بين كوريا والولايات المتحدة، لمناقشة إجراءات المتابعة للقمة الكورية الأمريكية، والتنسيق المشترك بشأن قضايا كوريا الشمالية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ومن المتوقع أن يلتقي المستشار الكوري بوزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي "ماركو روبيو"، من أجل مناقشة كيفية تنفيذ تقرير الحقائق المشترك الذي يتضمن ما تم الاتفاق عليه بين قيادتي البلدين.وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد اتفقتا خلال اجتماع عُقد يوم 2 ديسمبر في واشنطن بين النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "باك يون جو"، ووكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية "أليسون هوكر"، على تشغيل آلية عمل تشاورية بسرعة من أجل التنفيذ السريع لما تم الاتفاق عليه في القمة، في مجالات الطاقة النووية وبناء السفن والغواصات ذات الدفع النووي.وبالتالي تم إنشاء ثلاثة فرق عمل داخل مكتب الأمن القومي الكوري، وهي: "فريق العمل المتعلق باليورانيوم المخصب، وفريق العمل للغواصات ذات الدفع النووي، وفريق العمل للميزانية الدفاعية، وهي تُجرى حاليا مشاورات عمل مع الجانب الأمريكي.ومن جهة أخرى، من المتوقع أن يشرح المستشار الكوري للجانب الأمريكي الخطة التي وضعتها الحكومة الكورية الجنوبية لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية.وكان "وي" قد أعلن يوم الأحد الماضي أن الحكومة الكورية سوف تتواصل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لإطلاق عملية تعايش سلمي في شبه الجزيرة الكورية من خلال استئناف الحوار مع الجانب الكوري الشمالي في العام القادم.