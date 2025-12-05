وزير المحيطات يعرض الاستقالة وسط مزاعم بتلقيه رشوة من كنيسة التوحيد

Photo : YONHAP News

أعرب وزير المحيطات ومصائد الأسماك "تشون جيه سو" عن نيته الاستقالة، وسط مزاعم بأنه تلقى أموالا وهدايا من كنيسة التوحيد خلال فترة عمله كنائب برلماني عن الحزب الديمقراطي.وكشف الوزير تشون عن نيته في مطار "إنتشون" الدولي في وقت مبكر من اليوم الخميس عند عودته من "نيويورك"، حيث حضر مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، وقال للصحفيين إن الاستقالة من منصبه الوزاري والرد على المزاعم مباشرة سيكون هو السلوك الصحيح لأي مسؤول عمومي، مدعيا أنه لم يكن هناك أي استلام غير قانوني لأموال على الإطلاق.ونفى "تشون" تلك المزاعم ووصفها بأنها "افتراءات لا أساس لها من الصحة"، وشدد على أنه لا ينبغي أن تنزعج الوزارة أو الحكومة من هذه الادعاءات.وكانت قناة "جيه تي بي سي" قد قالت أمس الأربعاء إن "يون يونغ هو"، الرئيس السابق للمقر العالمي لكنيسة التوحيد، ادعى أنه قدم لـ"تشون" ما بين 30 و40 مليون وون نقدا وساعتين فاخرتين بين عاميْ 2018 و2020.كما ادعى "يون" أنه اتصل بـ"تشون" في سبتمبر 2018، عندما كان "تشون" نائبا في البرلمان عن الحزب الديمقراطي عن منطقة "بوسان"، للضغط من أجل مشروع الكنيسة طويل الأمد لإنشاء نفق تحت البحر يربط بين كوريا الجنوبية واليابان.