نقابة الخط التاسع لمترو سيول تلغي الإضراب بعد مفاوضات ناجحة

Photo : YONHAP News

ألغت النقابة التي تمثل عمال الخط التاسع لمترو الأنفاق في العاصمة الكورية سيول إضرابهم الذي كان مخططا له اليوم، بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت مع شركة مترو سيول، مما سمح للقطارات بالعمل بشكل طبيعي.وقالت وحدة تشغيل الخط 9، التي تدير القسم بين محطة "أون جو" ومحطة مركز "في إتش إس" الطبي، إنها توصلت إلى اتفاق مؤقت مع النقابة في حوالي الساعة 5 من صباح اليوم الخميس بشأن الأجور والمفاوضات الجماعية. وجاء الاتفاق بعد ما يقرب من 9 ساعات من المفاوضات التي استمرت طوال الليل وبدأت في الساعة 8 من مساء أمس الأربعاء.وقد استمرت المحادثات منذ انتهاء عملية الوساطة الخاصة في أوائل سبتمبر، حيث كانت زيادة الأجور ومستويات التوظيف في صميم النزاع.وبموجب الاتفاق المؤقت، سيتم رفع الأجور بنسبة 3% من إجمالي تكاليف العمالة ومواءمتها تدريجيا مع جدول الأجور المطبق على خطوط مترو الأنفاق من الأول إلى الثامن.