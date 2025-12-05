سيول وواشنطن تناقشان التعاون في الاقتصاد والأمن وسلاسل التوريد

Photo : YONHAP News

عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مباحثات حول تنفيذ إجراءات المتابعة الاقتصادية والأمنية لمباحثات القمة بين البلدين ومناقشة سبل التعاون في سلاسل التوريد الرئيسية.وعقدت "كيم جين آه" النائبة الثانية لوزير الخارجية الكوري و"جيكوب هيلبيرغ" نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية، اجتماعات الحوار الاستراتيجي الاقتصادي العاشر بين البلدين أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الجانبين أكدا خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الإجراءات الاقتصادية والأمنية المشتركة وتأمين سلاسل التوريد الموثوق بها، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني للحفاظ على القوة التنافسية الجماعية وسلاسل التوريد الآمنة بما في ذلك التعاون في التعامل مع السياسات والأعراف غير العادلة وغير الصديقة للأسواق.وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين ناقشا أيضا سبل استخدام القدرة التنافسية الصناعية للمساعدة في استعادة الاستقرار الاقتصادي في مناطق النزاع، وهو ما يرتبط بالإنجازات التاريخية التي حققها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لدعم السلام الدائم، كما ناقشا الاستثمار الذي تقوده الحكومة الكورية والقطاع الخاص في الصناعات التحويلية الأمريكية، والجهود الجارية لتسهيل زيارات رجال الأعمال الكوريين إلى الولايات المتحدة.يذكر أن الحوار الاستراتيجي الاقتصادي عبارة عن قناة تشاور منتظمة على مستوى نائب وزير تجري من خلالها مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي الشامل بين البلدين.