الرئيس الكوري يتلقى تقارير العمل في مدينة سيجونغ

Photo : YONHAP News

بدأ الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" اليوم جولة داخلية لتلقي تقارير العمل من الوزارات المختلفة.وفي هذا السياق، يتوجه الرئيس أولا إلى مدينة سيجونغ حيث يتلقى تقارير من وزارة المالية والاقتصاد وهيئة البيانات الوطنية. ومن المتوقع أن يتضمن تقرير عمل وزارة المالية والاقتصاد التوجهات السياسية للعام القادم، بالإضافة إلى إجراءات استقرار سوق الصرف الأجنبي، ومسألة الفصل بين القطاعين المالي والصناعي، وقضايا الاستثمار في الصناعات المتقدمة.وبعد ذلك، سيتلقى الرئيس تقارير عمل من وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية ووزارة العمل والتوظيف. ومن المتوقع أن تركز وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية على إدارة الأسعار، بينما ستركز وزارة العمل والتوظيف على محاربة حوادث العمل الصناعية، وغيرها من القضايا ذات الصلة.وسوف يتم بث تقارير العمل مباشرة عبر يوتيوب.وكان المكتب الرئاسي قد أعلن أن الرئيس لي يخطط لزيارة سيجونغ وبوسان وغيرها من المدن، بدءا بوزارة المالية والاقتصاد يوم أمس الأربعاء، لتلقي تقارير عمل الوزارات، بحيث تقدم الوزارات عروضا حول الإنجازات الرئيسية ونقاط التحسين خلال الأشهر الستة الأولى من تشكيل الحكومة الحالية، والتوجهات المستقبلية لتنفيذ العمل والمهام ذات الأولوية، ثم يلي ذلك نقاش مفتوح.