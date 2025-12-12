أسعار الواردات في كوريا تشهد أسرع ارتفاع في 19 شهرا

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة لها في 19 شهرا خلال شهر نوفمبر الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض قيمة العملة الكورية، وون.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار الواردات إلى 141.82 نقطة في نوفمبر، بزيادة 2.6% مقارنة بالشهر الأسبق.ويعد هذا الارتفاع الخامس على التوالي، وهو الأكبر منذ أبريل من العام الماضي، عندما بلغت نسبته 3.8%.وقال مسؤول في البنك المركزي الكوري إن أسعار النفط العالمية انخفضت، لكن ضعف قيمة الوون دفع أسعار الواردات إلى الارتفاع على أساس شهري وسنوي.وانخفض سعر خام دبي، وهو خام النفط الرئيسي في كوريا، بنسبة 0.8% في نوفمبر مقارنة بالشهر الأسبق.وقد انخفضت قيمة الوون بنسبة 2.4% مقابل الدولار الأمريكي خلال نفس الفترة.