الرئيس لي يقبل استقالة وزير المحيطات بسبب مزاعم تلقيه هدايا من كنيسة التوحيد

Photo : YONHAP News

قبل الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" استقالة وزير المحيطات "جون جيه سو"، بعد مزاعم تلقيه أموالا وهدايا من كنيسة التوحيد في أثناء عمله كنائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم.وفي بيان صحفي صدر أمس الخميس، قال المكتب الرئاسي إن الرئيس وافق على استقالة "جون"، بعد ساعات قليلة من تقديم الوزير استقالته. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستقيل فيها وزير في حكومة الرئيس "لي".وقال "يون يونغ هو" الرجل الثاني في كنيسة التوحيد، لفريق التحقيقات الخاص الذي يحقق مع السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، إنه أعطى "جون" أموالا وساعتين فاخرتين بين عامي 2018 و2020.ووصف الوزير "جون" هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة، وقال إن مواجهتها بشكل مباشر وبكرامة هو السلوك المناسب المتوقع من مسؤول عام.