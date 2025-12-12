استمرار البحث عن العامليْن العالقين في موقع انهيار مبنى مكتبة في كوانغ جو

Photo : YONHAP News

لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن عامليْن اثنين مفقودين تحت أنقاض موقع بناء المكتبة الذي انهار في "كوانغ جو".وقالت إدارة الإطفاء في "كوانغ جو" اليوم الجمعة إنها أجرت عمليات بحث طوال الليل لكنها لم تعثر بعد على العامليْن المفقودين، موضحة أنها تستخدم كاميرات التصوير الحراري وكلاب الإنقاذ في عمليات البحث، كما تم نشر معدات ثقيلة، بما في ذلك رافعات كبيرة لتثبيت الهيكل المنهار ومنع حدوث المزيد من الانهيارات.ومع ذلك، كان التقدم بطيئا بسبب قضبان الصلب الضخمة المتشابكة في جميع أنحاء الحطام، والخرسانة التي تم صبها يوم الخميس، والتي بدأت تتصلب في الطقس البارد.ووقع الحادث في حوالي الساعة 2 من بعد ظهر أمس الخميس عندما كان العمال يصبون الخرسانة على سطح المبنى المكون من طابقين. وتم تأكيد وفاة عاملين اثنين، ولا يزال اثنان في عداد المفقودين.