المستثمرون الأجانب يسجلون ثالث أكبر عمليات بيع شهرية للأسهم الكورية في نوفمبر

باع المستثمرون الأجانب بما قيمته 13.3 تريليون وون من الأسهم في سوق الأوراق المالية الكورية خلال شهر نوفمبر، مسجلين ثالث أكبر عمليات بيع شهرية صافية على الإطلاق.وأوضحت بيانات صادرة عن هيئة الرقابة المالية اليوم الجمعة أن الأجانب سجلوا بيعا صافيا بقيمة 13.37 تريليون وون، أي حوالي 91.7 مليار دولار، خلال الشهر الماضي، وقد تركزت عمليات البيع بنسبة كبيرة على الأسهم المدرجة في المؤشر المركب لأسعار الأسهم، كوسبي.وشهد شهر نوفمبر ثالث أكبر بيع شهري، بعد أبريل من هذا العام بقيمة 13.5 تريليون وون، ومايو من عام 2020 بقيمة 14.4 تريليون وون.ويبدو أن الارتفاع الحاد في قيمة الدولار الأمريكي أمام الوون الكوري خلال الشهر الماضي جعل الأصول الكورية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، كما يبدو أن عمليات تصحيح السوق في مؤشرات الأسهم قد أدى إلى تسريع البيع من قبل الأجانب.وفي المقابل، كان المستثمرون الأجانب مشترين صافيين في سوق السندات المحلية، حيث اشتروا بـ16 تريليون وون في نوفمبر، مدفوعين بالطلب القوي على سندات الخزانة وسندات الاستقرار النقدي.وفي نهاية نوفمبر، كان المستثمرون الأجانب يمتلكون 192.8 تريليون وون من الأسهم الكورية، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي القيمة السوقية.