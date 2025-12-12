كوريا تستهدف إطلاق مركبة اتصالات قمرية في عام 2029 ومركبة هبوط في 2032

Photo : YONHAP News

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن خطة تستهدف من خلالها إطلاق مركبة اتصالات قمرية في عام 2029 باستخدام الصاروخ الكوري "نوري" ومركبة نقل مدارية.وكشف "يون يونغ بين" مدير هيئة الفضاء الكورية، "كاسا"، عن هذه الخطة اليوم الجمعة خلال إحاطة سياسات قدمها للرئيس "لي جيه ميونغ" في مدينة "سيجونغ"، حيث أوضح أن الخطة تهدف إلى تأمين تكنولوجيا الاتصالات في الفضاء السحيق، اللازمة لإرسال مركبة هبوط قمرية باستخدام مركبة إطلاق من الجيل التالي في عام 2032.يُذكر أن مركبات النقل المدارية هي مركبات فضائية مصممة لإرسال الحمولات إلى الفضاء السحيق. وفي حين أن صاروخ "نوري" وحده لا يمتلك قوة الدفع الكافية لوضع مسبار في المدار القمري، فإن الخطة تتضمن تركيب مركبة نقل مدارية على "نوري" لوضع مركبة اتصالات مدارية بالقرب من القمر.وقال "يون" أيضا إن "كاسا" تخطط لإجراء إطلاق واحد على الأقل للصاروخ "نوري" كل عام حتى عام 2032 لرفع معدل نجاحه إلى أكثر من 90%، وتطوير مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام من الجيل التالي بحلول عام 2035.