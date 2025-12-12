الشرطة الكورية تحقق مع وزير المحيطات السابق واثنين من النواب السابقين

Photo : YONHAP News

بدأت الشرطة الكورية التحقيق فيما إذا كان وزير المحيطات المستقيل "جون جيه سو" قد تلقى أموالا غير مشروعة من أحد كبار المسؤولين السابقين في كنيسة التوحيد.وسجل فريق التحقيقات التابع للوكالة الوطنية للشرطة الكورية "جون" كمتهم جنائي بعد إجراء تحقيق أولي، وكذلك النائب السابق عن الحزب الديمقراطي "إيم جونغ سونغ" والنائب السابق عن حزب المستقبل المتحد "كيم كيو هوان"، حيث يشتبه المدعون في أن الثلاثة قبلوا رشاوى من كنيسة التوحيد في انتهاك لقانون التمويل السياسي، بينما نفى الثلاثة هذه التهم.ولم تفتح الشرطة بعد تحقيقات بشأن "نا كيونغ وان"، النائبة عن حزب قوة الشعب المعارض، أو "جونغ دونغ يونغ"، وزير التوحيد، اللذين ورد ذكرهما أيضا في شهادة "يون يونغ هو" الرئيس السابق للمقر العالمي لكنيسة التوحيد، والتي أدت إلى فتح التحقيقات.وقد فرض فريق التحقيقات حظر سفر على الثلاثة المشتبه بهم.