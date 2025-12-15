تشكيل فريق عمل ثلاثي لحماية حقوق القوى العاملة الأجنبية في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية تعزيز التعاون مع العمال وأصحاب العمل من أجل حماية حقوق ومصالح أكثر من مليون أجنبي يعملون حاليا في البلاد.وأقامت وزارة العمل والتوظيف، يوم الجمعة، حفل إطلاق فريق العمل الثلاثي المعني بالدعم المتكامل للعمالة الأجنبية، وذلك في مكتب العمل والتوظيف الإقليمي في سيول، حيث عُقد الاجتماع الأول للفريق، الذي يرأسه كل من "لي كيو يونغ" الباحث الرئيسي في معهد العمل الكوري، و"سون بيل هون" مدير إدارة التخطيط والتنسيق في وزارة العمل، ويتكون من 23 عضوا، من بينهم مسؤولون من الوزارات ذات الصلة، والحكومات المحلية، والمنظمات، والخبراء. وسوف يجتمع الفريق أسبوعيا أو كل أسبوعين حتى فبراير من العام القادم لمناقشة دعم العمال الأجانب وإدارة شؤونهم، كما يخطط لتنظيم العرض والطلب على العمالة الأجنبية في سوق العمل، بهدف إرساء أسس سياسات متكاملة وتعزيز البنية التحتية لتوظيف الأجانب.وسوف يشمل النظام تدريب العمال الأجانب، وتدابير لزيادة مدة إقامتهم في كوريا، فضلا عن حماية سلامتهم وحقوقهم الإنسانية.واستنادا إلى مناقشات فريق العمل، ستقوم وزارة العمل بإعداد وإعلان خارطة طريق متكاملة لدعم العمالة الأجنبية خلال النصف الأول من العام القادم، كما ستقدم تعديلا على قانون توظيف العمال الأجانب إلى البرلمان.وأعلنت الوزارة أنها ستزيد ميزانية العام القادم للأنشطة ذات الصلة.